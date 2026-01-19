IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гребният канал в Пловдив замръзна

От общината предупреждават, че е рисково да се слиза върху леда

19.01.2026 | 13:51 ч. 11
Снимка: Община Пловдив

Гребният канал в Пловдив е замръзнал вследствие на продължителните отрицателни температури през последните дни. 

От Община Пловдив предупреждават гражданите, че слизането и престоят върху ледената повърхност на канала представляват сериозна опасност за здравето и живота. 

С цел предотвратяване на инциденти Общинско предприятие (ОП) „Общинска охрана“ засилва контрола и охраната в района на Гребния канал. Служителите ще следят за спазване на мерките за безопасност и ще предприемат необходимите действия при установяване на нарушения, посочват от общината. 

Към всички граждани, включително деца и младежи, Община Пловдив отправя апел да не стъпват върху леда независимо от неговата привидна устойчивост. Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици, се посочва още в съобщението.

