Гребният канал в Пловдив замръзна

Гребният канал в Пловдив е замръзнал вследствие на продължителните отрицателни температури през последните дни.

От Община Пловдив предупреждават гражданите, че слизането и престоят върху ледената повърхност на канала представляват сериозна опасност за здравето и живота.

С цел предотвратяване на инциденти Общинско предприятие (ОП) „Общинска охрана“ засилва контрола и охраната в района на Гребния канал. Служителите ще следят за спазване на мерките за безопасност и ще предприемат необходимите действия при установяване на нарушения, посочват от общината.

Към всички граждани, включително деца и младежи, Община Пловдив отправя апел да не стъпват върху леда независимо от неговата привидна устойчивост. Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици, се посочва още в съобщението.