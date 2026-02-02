Илияна Йотова започва консултации с партиите, кой ще бъде служебен премиер?

Рулетката се завърта и с политическите партии за избора на служебен премиер. Президентът Илияна Йотова започва консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.



На 3 февруари, вторник, държавният глава ще проведе срещи на "Дондуков" 2, както следва:



От 11.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;



От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България;

От десетимата кандидати от "домовата книга" петима дадоха своето съгласие да пеат поста на служебен премиер - Андрей Гюров, Мария Филипова, Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.