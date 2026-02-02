IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Илияна Йотова започва консултации с партиите, кой ще бъде служебен премиер?

Те стартират утре с ГЕРБ-СДС

02.02.2026 | 12:35 ч. Обновена: 02.02.2026 | 12:38 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Рулетката се завърта и с политическите партии за избора на служебен премиер. Президентът Илияна Йотова започва консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.
 
На 3 февруари, вторник, държавният глава ще проведе срещи на "Дондуков" 2, както следва:
 
От 11.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
 
От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България;

От десетимата кандидати от "домовата книга" петима дадоха своето съгласие да пеат поста на служебен премиер - Андрей Гюров, Мария Филипова, Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Илияна Йотова консултации
