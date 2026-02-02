Жители на София: Изобщо не е почистено, опасно е

След започналия снощи снеговалеж, на терен са работили 118 почистващи машини, съобщиха от Столичния инспекторат.

Почистването е започнало още около полунощ. Първоначално е започнато от районите Банкя и Панчарево, но работата на терен от екипите на инспектората продължава и към този час.

Към момента пътната обстановка в столицата е спокойна и не се съобщава за инциденти или образуване на тежък трафик.

"Няма сигнали за неработещ градски транспорт или закъснения заради непочистени улици. Предвид прогнозата за вчерашния ден за очакван снеговалеж и натрупване на снежна покривка, фирмите изпълнители бяха в готовност", каза служителят на Столичния инспекторат Татяна Асенова.

Жители на София изразиха противоположно мнение. Според тях улиците не са почистени, а стигането до магазини е трудно.

"Изобщо не е почистено. За възрастни хора или хора с проблеми с придвижването е изключително опасно. Опасно е и за децата, трябва да се вземат някакви мерки", сподели столичанка пред Bulgaria ON AIR.

Към момента над столицата вече не вали сняг, но температурите ще останат ниски още няколко дни, което ще доведе до образуване на поледици тази нощ и през утрешния ден.