Гуцанов: БСП е в тежък момент, трябва да се върне към основите на лява партия

В качеството си на кандидат за лидер на БПС социалният министър Борислав Гуцанов коментира в Пазарджик, че социалистическата партия трябва да се върне към основите си на лява партия.

"За мен е най-важното Конгресът да избере този председател, който наистина в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилна писта, да се върне към основите си, защото аз съм повече от убеден, че на България ѝ трябва лява партия, каквато е БСП", каза той, цитиран от БНР.

Относно шансовете му като кандидат за председател на БСП Гуцанов посочи:

"Аз мисля, че трябва да помните какво стана преди една година, защото преди една година имаше Конгрес. Той беше на 15-и февруари. Имаше две тенденции - на една тенденция седях аз начело, а на другата - Атанас Зафиров. И тогава Конгресът избра господин Зафиров. Така че бяха доста различни вижданията ни за управлението на БСП и на държавата. Мъдро ще подходи Конгресът и ще изберем това, което е най-доброто за БСП и за държавата".

Министърът на труда и социалната политика откри напълно реновирания дом за стари хора в пазарджишкото село Главиница. Домът е 12-ият от общо 81 в страната, при който ремонтът вече е завършен. При откриването министър Гуцанов посочи, че обновяването и на останалите социални домове се изпълняват в срок:

"Ние успяхме да заделим 190 милиона евро и за услуги близо още 190 милиона евро. По старите парични единици това е близо 800 милиона лева. Всички средства са дадени. В момента се извършва ремонт във всичките 81 дома. Няма някъде, където не се извършват. Това е дванадесетият дом, който вече го откриваме ремонтиран, и освен това, имаме близо 250 нови услуги, които откриваме в страната. Затова ви казвам, че такава мащабна реформа и програма е нямало в министерството от 90-те години насам".