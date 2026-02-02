Жертвите, открити в "Петрохан", били простреляни в главата, появи се версия за "дървената мафия"

Тримата мъже, които бяха открити до хижа край Петрохан, са простреляни в главата, а до телата им са открити оръжия. Жертвите са на 45, 49 и 51 години.

По непотвърдена информация в сградата, която частично е изгоряла, е имало оръжия.

Сигналът е подаден към 11:40 ч. от майката на единия мъж, с който тя не е можела да се свърже.По последна информация телата са открити близо до вратата на хижата, която е опожарена. Вторият етаж на сградата все още е димял, когато екипите на пожарната и полицията са пристигнали.

Първоначално се появи версия, че загиналите мъже може и да са от "Наглите". По-късно се разпространи информация, че жертвите са рейнджъри.

Според BIRD.bg дървената мафия е застреляла тримата рейнджъри, които са били част от сдружение за опазване на защитени територии, което си сътрудничи с МОСВ. Източник на медията твърди, че неотдавна единият от убитите е споделил с него, че се страхува за живота си. НАКЗТ е спряла много незаконни сечи в района и съответните големи парични потоци.

Хора, живеещи в близост споделят, че вчера вечерта от района на хижата са се чули изстрели.

Тепърва ще се установява дали става въпрос за двойно убийство и самоубийство, или тройно убийство.

Жертвите не са били държавна служба, а са част от неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", пишат от "24 часа". Сдружението е част от европейската мрежа на рейнджърите. През 2022 г. са подписали споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Имали са и сайт, който вече не работи. В стари публикации твърдят, че си сътрудничат със структури на МВР, местната власт, както и с европейската комисия и неправителствени организации в областта на зелените политики и опазването на околната среда и биоразнообразието.

В Facebook групата "Гинци-нашето село" един потребител коментира, че районът е бил добре охраняван.

"Минавал съм покрай бившата хижа и беше меко казано странно добре охранявана. Висока ограда, бодлива тел, камери, кучета,табели че се охранява от въоръжена охрана. Да, някакви рейнджъри бяха, официално. Неофициално изглеждаше като имот на някой от тия с интересните прякори", пише той.

Твърди се, че хижата няколко години е била притежание на семейството на известния политик от ГЕРБ - Искра Фидосова.

Фидосова, която е родена Монтана, дълги години бе депутат от региона и след оттеглянето си от ГЕРБ работи като нотариус.

Хижата е била стопанисвана от баща й Фидос, пишат от "Блиц".

Фидосови са притежавали апетитния имот в продължение на няколко годни, след което той е бил продаден на частник, който го е предоставил на неправителствена организация, която има предмет на дейност опазване на околната среда.