Костадинов: Страната ни има нужда от нова Конституция

Предложението на ГЕРБ-СДС: Възможно на теория, не на практика

03.02.2026 | 14:29 ч. 26
БГНЕС

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов коментира предложението, което ПГ на ГЕРБ-СДС представи пред президента Илияна Йотова, да избере служебен премиер от останалите 239 народните представители.

“На теория е възможно, но не виждам как ще се случи на практика”, коментира Костадинов.

Лидерът определи предложението и като интересно и нестандартно. “Когато можем да правим подобни предложения, означава, че на практика Конституцията е загубила пълния си смисъл”, на мнение е Костадинов. 

По думите му, това потвърждава темата на “Възраждане“, че страната ни има нужда от нова Конституция, нова управленска система и нов обществен договор.

“Винаги имаме свои кандидати за председател на Народното събрание, досега сме предлагали Петър Петров и Цвета Рангелова. Винаги сме били готови да поемем отговорността за ръководенето на Народното събрание, готови сме да поемем отговорността и за управлението на държавата”, добави Костадинов. 

Депутатът призова президента Йотова да назначи максимално скоро служебно правителство и да определи датата за изборите. 

Виждаме “задкулисие и договорености между ГЕРБ и ДПС, от една страна, и бившия президент Радев – за забавяне на изборите и създаване на, може би, някакви допълнителни условия“, добави Костадинов.

