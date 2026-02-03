IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Президентката Йотова кани утре още четири партии на консултации

"Възраждане" още вчера отказаха да отидат при президента

03.02.2026 | 16:52 ч. Обновена: 03.02.2026 | 16:55 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на  консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 4 февруари, сряда, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане“. Вчера от "Възраждане", заявиха, че няма да отидат на консултациите и поискаха отново спешно определяне на служебен премиер, като потвърдиха подкрепата си за Андрей Гюров. Те поискаха в максимално кратък срок да бъдат насрочени и извънредните парламентарни избори. 

Днес Илияна Йотова се срещна днес с представителите на ГЕРБ и ПП-ДБ. Тя подчерта пред първата и втората политически сили, че най-важното е да бъдат проведени честни избори. 

Парламентарната група на ГЕРБ изненадващо предложи възможност за избор на служебен министър-председател и извън вече обсъжданите имена, включително сред останалите 239 народни представители, като партията е готова да подкрепи и нов избор на председател на Народното събрание, който да поеме този конституционен ангажимент. 

Йотова им отговори, че избор на нов председател на Народното събрание е изцяло в ръцете на депутатите, 

„Ще предложа и на останалите парламентарни групи, защото разбирам, че това е вашето предложение, но в малкото време, което имаме евентуално до изборите, честно казано, не знам дали това е възможно“, заяви президентът. 

Според ПП-ДБ най-удачната дата за избори е 19 април. От коалицията твърдят, че четирима от кандидатите за служебен премиер са директно свързани с Пеевски. Те отново повдигнаха въпросът за смяната и на главния прокурор. 

По време и на тази среща Йотова подчерта, че водещ критерий при избора на служебен премиер е гарантирането на честен изборен процес, както и необходимостта от приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет до съставянето на редовно правителство. 

Тагове:

Йотова консултации служебен премиер
