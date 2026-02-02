IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Възраждане” няма да ходи на консултации при Йотова, умишлено се протакало

Те подкрепят Андрей Гюров за служебен премиер

02.02.2026 | 16:30 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Председателят на “Възраждане” категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президентката Илияна Йотова, съобщиха от партията. 

От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски. 

Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки. 

“Възраждане” няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите. Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президентката Йотова да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От така наречената “домова книга” не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски.  

