Икономиката ни през 2026 г.: Изпреварване на еврозоната, 3% растеж, охлаждане на цени

Българската икономика се очаква да запази темп на растеж от около 3% и през 2026 г., изпреварвайки еврозоната. Инфлацията постепенно ще се охлажда, а ръстът на заплатите се ще забави на фона на продължаващ демографски спад, недостиг на работна сила, политическа нестабилност и несигурна международна среда, коментира Петър Атанасов, главен икономист на Банка ДСК, в предаването „В развитие“ с водещ Георги Месробович.

През 2026 г. се очаква запазване на икономическия растеж от около 3%, но ще има преструктуриране на компонентите на растежа – износът се очаква да отбележи положителен ръст, тъй като големи предприятия ще възстановят нормалните си производствени темпове, вносът също ще расте заради увеличаващите се доходи и потребление, а инвестициите - също, най-вече заради публичните инвестиции в отбрана и процесите по модернизация на инфраструктурата, посочи икономистът.

Инфлация

Експресните данни за януари 2026 г. показват месечна инфлация от 0,7% и годишна инфлация от 3,3-3,4% спрямо 5% за 2025 г. Атанасов очаква охлаждане на потребителските цени през 2026 г., тъй като те вече стъпват на база по-високите цени от 2025 г.

Въпреки това негативен ефект върху инфлацията ще има експанзионистичната фискална политика и ръстът на доходите, който през 2026 г. вероятно ще намалее.

„При хората с по-ниски доходи всяко увеличение на заплатата директно се превръща в потребление, което води до повишено вътрешно търсене и оттам се покачват цените.“

По думите на икономиста

инфлацията през януари не е свързана с въвеждането на еврото в България,

а с вероятно с повишените разходите на самите доставчици.

„В момента се потвърждават оценки, за които ние говорехме 3 месеца наред, че приемането на еврото само по себе си няма да окаже влияние върху покачване на цените. Други са факторите, които определят движенията при цените.“

Работната сила намалява, както и населението.

Това означава, че по-малко хора ще могат да предлагат своя труд, заяви Петър Атанасов. Тази демографска картина скоро няма да се промени, дори темповете на намаляване на населението да са по-слаби от преди.

Съществуват и големи различия – структурна безработица, както и 100 000 безработни, които са готови да започнат работа, но са с ниско образование, което им пречи да се реализират успешно. В същото време в големите градове се наблюдава почти пълна заетост, което оказва натиск върху заплатите и подбора на кадри.

Що се отнася до политическата нестабилност

Атанасов посочи, че през последните години има чести служебни и временни правителства, но икономиката се представя добре с нива над средните нива за еврозоната. През 2026 г. икономиката на България се очаква да расте с около 3%, докато еврозоната е около 1-1,5%.

„Мисля си, че трябва да разделим политиката от икономиката. В момента икономиката се движи изключително добре. Пазарът на труда е изключително силен в момента. Частният сектор работи така, както е работил и преди два месеци, и преди една година, и преди две години. По-скоро тук е важно как се движи международната среда. Тя, за съжаление, е влошена, но въпреки това българската икономика показва устойчивост.“

Ще има ли промени в лихвите по кредите и как ще се използват освободените минимални задължителни резерви от банките?

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.