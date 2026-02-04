БСП-ОЛ при Йотова: Усеща се социалното напрежение СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 7 / 7

Представители на “БСП – Обединена левица“ пристигнаха на “Дондуков“ 2 за консултации с президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. За срещата с президента дойдоха зам.-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

Както и на предишните срещи, Йотова отново подчерта, че е важно да се организират честни избори.

“Както знаете, с последните промени в Конституцията, ние трябва да извървим този път - отговорни разговори с парламентарните групи. Целта ни е обща - искана от гражданите по време на протестите. Първо условие е провеждането на много добре организирани избори, за да може да върнем доверието в избирателите”, каза в началото Йотова.

“Моята процента е, че се нуждаем от спешни решения, за да овладеем ценовия шок. Какво ще правим с парите и проектите на общините и как ще управляваме външната си политика”, добави президентът.

Йотова подчерта, че бюджетът не е адекватен за една страна, влязла в еврозоната.

“Знаете, че всички имат своите предложения, аз искам да поздравя ОГ на БСП-ОЛ, че вие гласувахте “против” промените, които лишиха президентската институция от възможността да номинира служебен министър-председател”, добави Йотова и припомни, че желанието на Радев е било да преведе страната през парламентарна криза.

Йотова добави, че е изслушала кандидатите за служебен министър-председател, аргументите им “за” и против”.

“Касирането на изборите е удар по институциите”, подчерта Йотова.

“Правим всичко възможно изборите да бъдат на първата възможна дата след Великденските празници и се надявам на помощ на Ваша страна в това отношение. Важно е да бъдем стабилни, като държава”.

“Мисля, че цялата държава разбира в каква тежа и абсурдна ситуация сте поставена”, започна Драгомир Стойнев.

“ПП-ДБ бяха големите радетели на промените. В момента считам, че Вие нямате свободен избори, а сте ограничена от една бройка и НС трябва да понесе тази отговорност. НС трябва да сподели тази отговорност, тя не е само Ваша. Вашата задача е още по-трудна, защото държавата няма и бюджет”, каза още Стойнев.

Той подчерта, че хората не се интересуват от това дали кабинетът е редовен или служебен, интересуват се от липсата на бюджет.

“Виждаме, че от 1 юли няма пари за увеличаване на пенсиите по швейцарското правило. Синдикатите подготвят и протест, т.е започва едно социално напрежение, което все още не е видимо, но ние, като социална партия, го виждаме. Предстоят едни много трудни времена и ние сме длъжни да помогнем на служебния кабинет в своята си дейност, който още в първите дни трябва да предоговори дерегацията на “Лукойл”, каза още народният представител.

“КЕВР трябва да излязат с обяснение защо през декември цените на потреблението са толкова високи. Бизнесът трябва да бъде компенсиран, това е работа на независимата комисия", каза още шефът на ПГ на БСП.

“Г-жо президент, в момента сме на консултации, които вместо да направят добро, ви поставят в трудна ситуация. Основата задача на служебното правителство е да върне доверието на гражданите в изборния процес. Искам да обърна внимание на ИК - нашето мнение е, че не бива да се правят промени в последния момент. Не бива да се сменя технологията на гласуване”, каза Мая Димитрова.

“Убедена съм, че Вие ще изберете възможно най-подходящия, който ще може да състави кабинет”.

“Ние винаги сме имали последователно отношение към властта - винаги социалният интерес е бил над партийния. Така беше и преди година, когато се съгласихме да влезем в тази коалиция. БСП ясно чува гласовете на площада. Всяко едно участие във властта дава своята цена. Днес, в навечерието на предстрочните избори, правителството трябва да гарантира провеждането на честни избори. С промените на Конституцията се вижда ние не може да имаме безпристрастен премиер”, добави Крил Добрев и подчерта, че предложението на ГЕРБ-СДС от вчера е екстравагантно.

“Тези, които правят промени в последния момент, винаги са ощетени”, добави Добрев.

“За мен една от най-тревожните тенденции, е да се руши авторитета на институциите и най-вече на Народното събрание”, подчерта Йотова. Преплитането на институциите е знак за злоупотреба.

“За мен консултациите са важни, защото следващият служебен кабинет, който е той, трябва да знае какво наследява, трябва да има и приемственост, за да остави нещата и за редовния кабинет. Аз така разбирам държавността. Проблемите, които Вие поставяте, не са никак малко”, посочи Йотова и каза, е трябва да видим и какви решения могат да бъдат предложени през тези седмици.

“Нашата отговорност е стабилност и сигурност”, каза в края Йотова и добави, че ще поставя темата за това какъв бюджет ни трябва - удължен или служебният кабинет да има възможността да поеме ангажимент за приемане на бюджет.