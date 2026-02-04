ДПС-НН изпрати изцяло женски екип на консултациите с Йотова

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 7 / 7

От ДПС-Ново начало изпратиха само жени при президента Илияна Йотова. За консултации пристигнаха заместник-председателите на партията - Искра Михайлова-Копарова, Ертен Анисова и депутатът Атидже Алиева-Вели.

Йотова отново подчерта, че "тези консултации са много необходими на всички нас в този момент".

"Целта е да проведем честни, прозрачни избори, това е най-важната задача на служебния кабинет. Хората на протестите поискаха правова държава, добре организирани избори. След промените в Конституцията Народното събрание остава постоянно действащ орган и по време на служебното правителство. Трябва да се преодолее ценовия шок, да се мисли за спешни мерки да помогнем на най-уязвимите хора, да изпълним проектите на общините. С различни заключения всички отчитат проблема с ограничаването на правомощията на президента да избира служебен кабинет", заяви президентът.

Тя подчерта, че при избора на кандидат-премиера не е имала думата и отговорността е на парламента и увери, че се работи, за да може "изборите ще бъдат в първата дата след великденските празници".

"От ПГ на ДПС ви поздравявам, пожелавам ви ползотворна работа, много вяра и сили, добър тон, за да се справите с тежката задача да служите като президент на републиката. Оценяваме всичките ви усилия да нормализирате диалога между президентството и другите институции. Радваме се, че по време на всички консултации виждаме във ваше лице партньор, с когото може да водим диалог", каза на свой ред Искра Михайлова.

Тя добави, че е най-важно е изборите да бъдат прозрачни и хората в България да си върнат доверието в системата, партиите и институции.

"Оттук нататък за нас това е първа задача на служебния кабинет, който ще назначите вие. Промените в Конституцията затвърждават отговорността и на президентската институция, и на Народното събрание. Вярваме в диалога и ясното осъзнаване на всяка отговорност на страните от процеса", каза още Михайлова.

Михайлова отбеляза, че ДПС-НН имат горчив опит на предишни избори, тъй като са били нарушени правата за гласуване на български граждани - поради етнически принцип, на хора с увреждания и в малките населени места.

"За нас правата на гражданите са първи приоритет", заяви Михайлова.

От ДПС-НН казаха, че служебното правителство трябва да се заеме с превенцията на потенциална спекула, за да може гражданите да усетят контрола. Според Михайлова министър-председателят, определен от президента, трябва да е човек с административен опит, доказал се, който познава структурите на държавата, а не човек, който носи характеристиките на приближен на една или друга партия.