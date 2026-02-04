Туристически фонд ще защитава потребителите при фалит на туроператор

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, предвиждащ създаването на Туристически гаранционен фонд – ключов механизъм за реална и ефективна защита на потребителите при несъстоятелност на туроператор, съобщиха от Министерството на транспорта.

С гласуването парламентът постави началото на отлаганата пет години реформа, която гарантира възстановяване на направените от пътуващите плащания и осигуряване на тяхното репатриране при фалит на туроператор, като по този начин България прави решителна стъпка към цялостното хармонизиране на националното законодателство с Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош подчерта в пленарната зала, че приемането на законопроекта на първо четене е резултат от продължителна експертна работа и от необходимостта да се гарантира реална защита на пътуващите български граждани, каквато досега на практика не е съществувала. „Досега българският турист не беше защитен на 100% при пътуване. Днес вие имате възможност да се погрижите за него – когато е в чужбина, когато настъпи несъстоятелност и когато туроператорът не може да покрие задълженията си, туристът да бъде върнат и средствата му да бъдат възстановени чрез Гаранционния фонд“, заяви той.

В хода на дебата беше подчертано, че Туристическият гаранционен фонд не само повишава защитата на потребителите, но и създава по-справедлива и предвидима среда за туристическия бизнес, като въвежда ясен механизъм за изсветляване на сектора и за разграничаване между коректно работещите туроператори и нелоялните практики. Министър Боршош акцентира, че Туристическият гаранционен фонд предлага баланс между интересите на бизнеса и правата на потребителите. „Законопроектът е в защита и подкрепа на българския бизнес, без да допуска компромис с правата на потребителите. Гаранционният фонд е инструментът, който за първи път поставя ред и справедливост в системата“, посочи той.

Министърът в оставка Мирослав Боршош обърна внимание и на факта, че приетият на първо четене законопроект дава възможност за задълбочен дебат и прецизиране на текстовете между първо и второ четене, включително по отношение на модела на обезпечаване и управлението на фонда, като водещ принцип остава защитата на пътуващите и устойчивото развитие на туристическия сектор. „Този закон създава механизмите, които защитават българския турист от това да бъде изоставен в чужбина и гарантира, че средствата му са защитени. Това е ключова стъпка за развитието и доверието в сектора“, заяви министър Боршош.