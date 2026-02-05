Анализатори: По-добре е дама да оглави служебния кабинет

Разговорите с президента Илияна Йотова бяха партийни, на мнение е политологът проф. Николай Найденов и добави, че не е голям оптимист за избора на служебен премиер и вътрешен министър.

“Изборът предполагам, че ще падне на някоя от дамите, която е напълно незапозната с механизмите на МВР и ще назначи вътрешен министър, когото няма да може да контролира", коментира политологът в "България сутрин".

"Ако зависи от дамите, в кризисни ситуации понякога могат да бъдат по-добри. В политиката на всеобща зависимост не смятам, че ще имат силата да скъсат и една нишка от мрежите на зависимости", подчерта проф. Найденов.

Социологът Петко Петков от "Галъп интернешънъл болкан" е на мнение, че този път е по-добре начело на служебния кабинет да застане дама. Той се и аргументира:

"Когато имаме дами на върха на определени структури, това тушира политическото напрежение. Хубав знак би било да даде на дама от списъка. Който и да бъде служебен премиер, пак ще има недоволни. Дамите са по-фини, по-дипломатични, в трудни моменти могат да балансират. Всички политици воюват срещу себе си”.

По думите на Петков, логично е, след като тези дами са заместници на тези институции, хипотетично те са малко по-отдалечени от политическата дейност.

Йотова бави изборите?

Пред Bulgaria ON AIR проф. Найденов коментира, че в момента топката се бави. “Право на президента е да каже: "Този от списъка ще стане, да му възложим на него". Не виждам какво ново се научава от тези разговори. Това са финтове без топка, решението е ясно”.

Петков се съгласи, че се бави времето, но според него една ли две седмици "не е толкова фатално в политически план".

Предложението на ГЕРБ

Да смениш председателя на парламента, за да стане служебен премиер и след това да върнеш другия, това издава как се управлява - няма принципи и механизми, а има лични решения, посочи политологът проф. Найденов. Той е на мнение, че след като приемаш някоя от позициите в институциите, това трябва да означава автоматично да си съгласен да бъдеш служебен премиер.

Петков добави, че предложението на ГЕРБ-СДС е било “екзотична идея”, а “домовата книга” само създава повече проблеми.

Обединител ли е Радев?

"С мълчание не съм сигурен, че може някой да обедини когото и да било. Това е политическа тактика, тя се е случвала доста в годините. При Царя имаше харизма, стратегия. При Слави Трифонов също имаше мълчание, но беше постковид ситуация. Трябва да се заявиш с политика, с действия. Негласуващите продължават да не искат да гласуват", анализира Петков.

Радев за пръв път започна да говори като президент, посочи проф. Найденов.

"Ако влезе в конкретна реторика - да защитава, да атакува. Ако представи своите листи, които няма да са безпроблемни, той знае, че губи магията. Резултатите, които се очакват от него, са силно надценени", заключи политологът.

Гледайте видеото с целия разговор.