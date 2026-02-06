Пламен Димитров, КНСБ: Редовен бюджет може да има през юли

Парите на държавата отново са на дневен ред. През декември темата предизвика невиждани протести, които доведоха до изтеглянето на бюджета и оставката на правителството на Росен Желязков.

Вчера от БСП предложиха финансовият план за 2026 година, който е съгласуван и със синдикатите, и с работодателите, отново да влезе в пленарна зала.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че държавата ни се нуждае от пари с ясни параметри. Синдикатът обаче добави, че не знае дали в момента това е възможно, с оглед на сложната политическа обстановка.

Редовен бюджет през юли

“Аз смятам, че час по-скоро трябва да има бюджет, дали по този начин, както се предлага сега, или по друг, но ако вървим към редовно правителство, аз не виждам средата на пролетта възможен бюджет, а най-рано юли месец и то ако има правителство след тези избори“, каза още пред bTV Димитров и добави, че скоро удължаването на финансовата рамка за миналата година ще изтече

Васил Велев, Асоциацията на индустриалния капитал в България, беше категоричен – “този парламент няма легитимност и това правителство да прави бюджет за тази година“.

По думите му това, че в момента нямаме бюджет “е по-добре от вакханалията, която последните години се случва“.

“Това безразборно взимане на заеми и харчене за потребление, а не за инвестиции, защото това сочи анализът на данните, води до неустойчивост на публичните финанси и до влошаване на стандарта на живот в средносрочен план“, обясни Велев.

Те са за обезпечаване на дейности по издаването на българските лични документи

“Ние сме свидетели на такъв сценарий в Гърция и Румъния – от двете страни на България по оста Север – Юг. И много ясно се проектира какво би се случило ако продължаваме да взимаме по 17-18 милиарда лева нов дълг всяка година, който не покрива даже и ръста на БВП“, каза още Велев.