Костадинов: БСП смени човека на Пеевски с човека на Сорос

Крум Зарков получи положителни отзиви сред голяма част от политиците, но пък от "Възраждане" дойдоха и стрели. Лидерът на партията Костадин Костадинов определи Зарков като човек на Сорос.

"На вчерашния си конгрес БСП смени човека на Пеевски с човека на Сорос. Ето защо подкрепата, която Крум Зарков получи почти веднага от ППДБ, не е никак случайна, а напълно закономерна и логична. Сорос вече си има не една, а две откровено негови партии - ППДБ и БСП.

Друго нещо също е безспорно ясно - тази партия ще избере всеки друг, само не и социалист начело. Ето защо абревиатурата БСП от години насам се разчита като Бивша социалистическа партия. Тъжен и жалък завършек на живота на една партия, чиято история през последните повече от 120 години беше пряко свързана с историята на България", написа в социалните мрежи Костадинов.