ПСС: По високите части на планините има лавинна опасност

Има регистрирани случаи на инциденти по пистите

10.02.2026 | 10:01 ч.
БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, по високите части и откритите склонове на планините има лавинна опасност, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо, със слаб вятър до умерен - по високите части. Температурите са от минус три до минус осем градуса. В района на Родопите превалява слаб сняг.

Има регистрирани случаи на инциденти по пистите, свързани с травми при падане, казаха още от ПСС.

Според прогнозата за времето над планините ще бъде ветровито с валежи от сняг сутринта. През деня постепенно валежите ще спират. Вятърът по високите части ще духа от запад със скорост до 25 км/ч. Максималните температури над 2500 м височина ще са около -7 до -5 градуса, а на 1500 м – от 0 до 1 градус.

