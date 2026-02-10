Доц. Киселова: Ако изборите се на Великден, Йотова ще понесе критики

Бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова смята, че в средата на седмицата Йотова ще обяви решението си за служебен премиер.

“Предполагам, че в сряда или четвъртък ще има поканен, който ще представи състава на правителството, а на 18-19 февруари трябва да има указ за назначаване на служебен премиер”, обясни пред bTV Киселова.

Тя направи и съпоставка с процедурата, когато президент беше Румен Радев. “Преди при покана се отзоваваха 1-2 души от списъка с длъжностни лица и беше различна процедурата за назначаване на служебен премиер, сега кандидатите са 5 и заради това консултациите са различни при президента Йотова”.

След избора на Йотова, доц. Киселова вметна, че избраното служебно правителство ще положи клетва в Народното събрание.

Избори по Великден, гласуване в чужбина

Бившият шеф на парламента не смята, че ни очакват избори навръх Великден, защото, ако хипотетично това се случи, Йотова би понесла критики.

“Г-жа Йотова в публичната част от консултациите даде ясно да се разбере, ще тя не е съгласна с промените в процедурата”, добави доц. Киселова.

Народният представител не подмина и темата за гласуването в чужбина и в страни извън ЕС. Според Киселова проблемът с гласуването зад граница не е в сумата, която България трябва да отдели за организиране на избори, а в това, че няма информация колко реално са българските гласоподаватели по света.

“Държа да кажа, че в рамките на процедурата на изборния кодекс имаше решение на групата на БСП да се гласува по съвест, аз гласувах "против" за сканиращите устройства и "въздържал се" за секциите . Г-жа Йотова е много вероятно да наложи вето”, коментира Киселова промените в Изборния кодекс.

БСП и новият лидер

“В събота беше изключителен ден, защото показа нещо вярно за БСП, обществото беше забравило, че вътрешнопартийната демокрация е свързана с демокрацията в държавата. Достойно е за уважение признаването на грешките и че се избра нов председател, който ще има нов прочит на проблемите в обществото. Не са верни твърденията, че БСП си отива", на мнение е Киселова.