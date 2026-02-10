Скъпотия: Над 4 хил. евро е квадратният метър в центъра на София

Цените на апартаментите в София зависят от много фактори, но най-важните са локация, качество на строителството и транспортна свързаност. В центъра на столицата цените на новото строителство са около 4 хил. евро на квадратен метър, казват брокери на имоти.

В различните квартали цените на апартаментите най-често са между 1800 евро и 3000 евро на квадратен метър. Но в най-желаните от купувачите райони цените надхвърлят 3000 евро за квадрат. Поскъпването на имотите се дължи на активното търсене. Цените на апартаментите старо строителство по принцип са малко по-ниски. Но зависят от фактори като локацията, кога е правен основен ремонт, дали блокът е саниран, има ли обзавеждане, пише "Труд".

Цените на апартаментите в България са значително по-ниски, отколкото в по-развитите държави от ЕС. Страната ни е на опашката по цени на квадратен метър. През следващите години поскъпването трябва да продължи, за да доближим останалите страни от ЕС. Това е сред причините чуждестранни граждани да искат да инвестират в имоти в големите градове в страната ни.