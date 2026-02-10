21-годишен прегазил лежащ на пътя мъж и избягал от мястото

Мъж на 21 години от Оряхово е задържан по обвинение, че е прегазил лежащ на пътя мъж и е избягал от мястото на произшествието, съобщиха от МВР във Враца. Около 02:15 ч. в нощта срещу 9 февруари в Районно управление - Оряхово е получен сигнал, че на тротоар в града седи мъж с травми по главата.

Пристигналият на място полицейски патрул е установил, че мъжът е на 29 години и е жител на града. На място е бил прегледан от екип на Спешен център - Оряхово, след което е транспортиран до болницата във Враца. Няколко часа по-късно е получено съобщение, че мъжът е починал.

От проведените процесуално-следствени действия е установено, че лек автомобил, управляван от 21-годишен от същия град, е прегазил лежащия на пътното човек, след което е напуснал местопроизшествието. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по член от Наказателния кодекс, съгласно който, ако някой с деянията си по непредпазливост е причинил смърт, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от осем до 12 години, предаде БТА.