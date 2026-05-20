Митничари откриха контрабандни оръжия в камион, пътуващ от Турция за Норвегия

Служители на Агенция „Митници“ разкриха опит за мащабен трафик на оръжие, след като задържаха 198 контрабандни пистолета и 120 пълнители за патрони, укрити в товарен автомобил на пункт Лесово, съобщиха от Агенция "Митници".

Вчера, 18 май, на входящо трасе в страната пристига товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин. По документи камионът е превозвал колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия, транзитно през България.

След извършен оперативен анализ митническите служители предприемат щателна проверка на превозното средство. При инспекцията те откриват седем кашона с недекларирани стоки, укрити сред декларирания товар.

Проверката установява, че в кашоните са били укрити 198 комплекта огнестрелни пистолета с празни пълнители, както и още 120 допълнителни празни пълнителя за патрони.

Контрабандните оръжия и пълнителите са иззети. По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, водено от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Престъплението е квалифицирано по чл. 242, ал. 1, б. „г“ от Наказателния кодекс. Турският гражданин е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.