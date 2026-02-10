IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Възраждане" иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случая "Петрохан"

От партията искат и данни какъв контрал е упражнявал

10.02.2026 | 14:55 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Народните представители от “Възраждане” са категорични, че е необходимо да бъде получена допълнителна информация относно случаите от Петрохан и Околчица. Изясняване на фактите и обстоятелствата, при които са настъпили смъртните случаи в района на хижа „Петрохан“ и в района на връх Околчица, дейността и пребиваването на лица и организации в тези райони, наличието, съдържанието и обработването на сигнали и информация от компетентните държавни органи във връзка с тези обстоятелства, включително данни за противообществени и престъпни прояви от различен характер, извършените проверки, анализи и изготвени доклади, предприетите или непредприети действия от страна на държавните органи, частно финансиране и последващия институционален контрол върху тези отношения и др.

Във връзка с необходимата информация от ПГ на “Възраждане” са внесли искане  до председателя на Народното събрание с искане за изслушване на ръководителите на всички ангажирани със случая институции - МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП.

Вчера от "Възраждане" поискаха оставката на столичния кмет Васил Терзиев, зарадии това, че е спонсорирал НПО-то на Ивайло Калушев. Костадинов изрази надежда във фейсбук "да няма чадър над организираната престъпна група ПП-ДБ, за да можем да разберем всички подробности около тази зловеща мрежа от сектанти, педофили, сатанисти и кой знае още какво".

Още вчера  случаят "Петрохан" предизвика и серия от политически коментари.

ПП-ДБ обявиха, че ще поискат парламентът да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии". Настояват още ДАНС да разсекрети документи, свързани с дейността на неправителствената организация.

Случаите коментира и доскорошният президент Румен Радев. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Възраждане Петрохан Околчица изслушване ДАНС МВР ГДБОП ГДНП
