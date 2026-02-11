ГЕРБ-СДС: Служебният кабинет ще бъде на ПП-ДБ и г-жа Йотова

Председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева също се включи с коментар, след като официално стана ясно, че изборът на президента Илияна Йотова за служебен премиер е Андрей Гюров.

“Ние от ГЕРБ-СДС не посочихме наши предпочитания по време на консултациите. Казахме, че изцяло изборът е в ръцете на г-жа Йотова за разлика от други парламентарно представени групи като колегите от ПП-ДБ, които шумно рекламираха и агитираха за г-н Гюров”, каза Сачева.

По думите ѝ именно тези агитации са дали своя резултат и имаме избор, който е пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ.

“Кабинетът обаче ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова, защото ако за служебен премиер имаше ограничен избор, то съставът на този кабинет е изцяло в нейните правомощия - тя да го приеме или не, когато той бъде предложен. Следователно кабинетът ще бъде изцяло на ПП-ДБ и г-жа Йотова.

Това, че министърът на вътрешните работи е най-важната фигура на едни избори, по-скоро обикновено е било оправдание за всички онези, които ги губят”, каза още Сачева.

"Домовата книга" със сигурност показа, че далеч не е най-доброто решение на Конституцията, но само преди няколко години се говореше, че именно решенията на ПП-ДБ са най-важните, най-значимите. Днес колегите от ПП-ДБ дори нямат доблестта да поемат отговорността за това”, добави председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС.

За “Петрохан”

По случая "Петрохан" Сачева коментира, че вътрешният министър в оставка Даниел Митов не се е скрил и заради служебен ангажимент е извън страната.

“На първо място искам да изразя искрените си съболезнования към близките и роднините на всички, засегнати от тази ужасна трагедия. Не бих искал да давам политически коментари по криминални случаи. Единствените, които могат да разследват фактите и да установят обективната истина, са компетентните институции. В момент като този е важно да им се даде възможност да си свършат работата спокойно и професионално. Когато прибързано атакуваме институциите или внушаваме политически мотиви, ние не помагаме на правосъдието – напротив, рискуваме да подкопаем доверието в процеса”, каза още Сачева.