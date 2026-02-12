Срутиха се четири тераси на блок в Силистренско

Инцидент в жилищна кооперация в Силистренско. Парапетите на четири тераси в един от блоковете в силистренското село Калипетрово са се срутили. По чудо няма пострадали.

Има ли евакуирани хора и каква е ситуацията към този час?

Инцидентът е станал, след като парапет от четвъртия етаж се е откъснал, паднал е върху този от третия и е повлякъл още два.

Кметът на община Силистра Александър Сабанов заяви пред БНТ: "Най-важното е, че няма пострадали граждани. Парапет от четвъртия етаж се е откъснал, паднал е върху този от третия и е повлякъл съседен парапет. За щастие по това време отдолу не е имало хора."

Той уточни, че пострадалите жилища са частна собственост, макар в блока да има и общински апартаменти. Предстои среща със собствениците, за да се реши дали сградата може да бъде ремонтирана или ще се наложат по-сериозни мерки.

Кметът на Калипетрово Тодор Узунов коментира: "Тези блокове са строени между 1975 и 1985 г. Това бяха промишлени зони с големи наклони, има льосова почва, която се свличаше, и още при изграждането им е имало проблеми."

Узунов допълни, че преди години е било направено обследване и за част от сградата има становище, че трябва да бъде съборена, а другата част е здрава и подлежи на ремонт.

Районът около блока е обезопасен, а към момента няма евакуирани жители. Очаква се допълнителна експертиза да установи състоянието на конструкцията и необходимите действия.