Кметът на "Люлин": Имаме проекти за двуетажни паркинги

Район "Люлин" планира облагородяване на кални площи, нови паркинги и по-чисти тротоари, за да облекчи проблема с липсата на паркоместа

"Ще разчитаме на допълнително финансиране, за да може да облагородим кални точки, да ги направим в зони за паркиране и да се освободят тротоарите от колите, както и зелените площи", заяви районният кмет Георги Тодоров.

По думите му при планирането на комплекса (по времето на социализма) са залагали по 1 паркомясто на 3-4 апартамента.

"Имаме проекти за двуетажни паркинги за "Люлин 5" и "Люлин 9", интензивно вдигаме изоставени коли, които заемат място – с такива усилия, частично поне, се борим относно липсата на паркоместа в района", посочи Тодоров.

Обмисля се въвеждане на еднопосочно движение, най-напред около училищата.

Тодоров отбеляза, че кризата с боклука в "Люлин" е по-овладяна от преди няколко месеца. Все още проблем създават едрогабаритни отпадъци.

"Вярвам, че постепенно от "Софекострой" ще влязат в добро темпо и ще преодолеят и пропуските така, че да може регулярно да се изчистят и измитат пространствата около кофите", заяви още кметът пред БНР.

В Шести микрорайон предстои изграждане на парк, но това ще стане най-рано през март, когато времето ще позволи работа без прекъсване.