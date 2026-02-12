София Андреева: Синът ми пръв подаде сигнал срещу Калушев за сексуални посегателства

Готови са резултатите от съдебно-медицинските експертизи на откритите тела край хижа "Петрохан".

В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни момчета, съобщиха от прокуратурата.

Експертизите на шестте тела сочат, че са открити барутни натривки по ръцете на петима от шестимата мъртви.

Изключение прави тялото на 15-годишното момче, по чиито ръце няма следи от оръжие. Това говори, че то не е извършило нито убийство, нито самоубийство.

Пред Bulgaria ON AIR говори майката на едно от децата, поверени на собственика на хижа "Петрохан" Иво Калушев - София Андреева.

"По едно време започна да ми подмята, но това беше много по-късно, може би цяла година по-късно, че Иво нещо му е бил правил - сексуални посегателства", сподели жената.

По думите ѝ нейният син е бил първият, който е подал сигнал срещу Калушев за сексуални посегателства.

Припомняме, че собственикът на хижата беше намерен мъртъв с две момчета на Околчица, дни след откритите три жертви край хижата.