Адвокат: Хората не подават жалби за тока към КЕВР, защото не й вярва

Потребителят е поставен в неравноправно положение, смята Мартин Костов

10.02.2026 | 14:54 ч. 8

Хората не подават жалби към КЕВР, защото не вярват, че ще направи каквото и да било. Това, което ни беше представено, е обществено обезболяващо - излизат разни хора по телевизията и казват колко проверки ще направят, след това хората се надяват, че ще има проверки, всичко утихва и никой не разбира какви са те. Това заяви адвокат Мартин Костов в "България сутрин".

По думите му единственият начин потребителят да се защити, е да подаде жалба.

"Ако не платим сметката си, ще бъдем изключени от електроснабдяването. След като си платим сметката, можем да ходим да я оспорваме и евентуално да видим резултат. Въпросът е, че такъв не идва. Трябва да се види колко е дълъг отчетният период и дали има разлика, защото може да не е за 30 дни, а за повече. В някои конкретни области има повече недоволни потребители, като Пловдив, Силистра, Шумен. Може да е свързано с някакъв проблем или картелно споразумение между ЕРП-тата", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По-високото потребление на ток е несъстоятелно като аргумент, убеден е Костов.

"Ако става въпрос за по-високо потребление, поскъпването ще е с 10-15%. Сметките няма да са толкова големи. Жалба трябва да се подаде възможно най-бързо. Първо е необходимо да се обърнем към електроразпределителното дружество, което не е логично. Проблемът е чисто законодателен. КЕВР няма задължение жалбата да приключи с решение", коментира гостът.

Според него електроразпределителните дружества могат да спрат тока ни в 10 или 14-дневен срок, след като не сме платили сметката.

"Казват ни да си платим, а после евентуално ще ни върнат пари. Потребителят е поставен в неравноправно положение. Излизат разни представители и ни казват, че правят проверки, цените си растат, ние си плащаме тока и ни управлява театър по телевизията", посочи адвокатът.

Bulgaria ON AIR ток сметки КЕВР проверки
