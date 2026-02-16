IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Издирват мъж, намушкал с нож в корема млада жена в Дупница

Жертвата е приета в болница в София

16.02.2026 | 11:56 ч. 18
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Издирва се мъж, намушкал с нож млада жена в Дупница, съобщиха за БТА от полицията в Кюстендил. Жертвата е приета в болница в София.

Сигналът за инцидента е постъпил малко след 4:00 часа в РУ – Дупница за нападение над две млади жени, които били в беседка в парк „Рила“. 

След като поискал пари, размахвайки нож, мъжът наранил едната в областта на корема. Нападателят е отнел парите на двете жени – общо 230 евро.

Полицаите са предприели незабавни издирвателни действия. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Дупница, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

 

