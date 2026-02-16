Кметът на Бистрица: Къщата се задими, опит за убийство е

Цялата къща се задими, това е опит за убийство. Това заяви кметът на село Бистрица Самуил Попов, след като автомобилът и входната врата на дома му бяха подпалени.

"Жена ми и детето спяха. Някъде около 1:30 ч. чух нещо като експлозия. Погледнах през прозореца и видях предната част на колата да гори и видях двама души на мотоциклет да тръгват в тази посока. Обадих се на телефон 112, за да дойде пожарна.

В този момент не знаех, че гори и къщата, което си е опит за убийство, тъй като цялата къща се задими", разказа Самуил Попов, цитиран от БГНЕС.

На първия етаж в къщата, по думите му, е имало 5, 6, 7 души. "На нашия етаж бяхме трима. Цялата къща се задими и благодаря на Господ, че сме живи и здрави всички", каза той.

Кметът на Бистрица потвърди, че извършителите са били маскирани. "Вижда се на камерите, че са маскирани", уточни той.

Попитан как си обяснява случилото се, кметът на Бистрица заяви, че това е свързано с работата му и с разкритията, които прави.

Свързани статии Двама драснаха клечката на колата и къщата на кмета на Бистрица

"Инцидентът се случи малко след един и половина, аз бях буден на третия етаж. Живея със семейството си, чухме експлозия и отидох да видя какво става. Това, което видях е, че предната част на автомобила гореше, колата вътре в двора гореше и видях двама мъже на мотор. Едната вероятност, не искам да набеждавам никого, е по сигнал на госпожа Бобчева, която е тук, показва се и във видео, но трябва да се показва нерегламентирано изхвърляне на земни маси в землището на село Бистрица. Възможно е това да е икономически засегнат интерес", разказа Попов.

Според него палежът на колата и дома му има връзка със случая от лятото на миналата година, когато в сградата на кметството бе нападнат от маскирани с бухалки. "Смятам, че най-вероятно има връзка. Тогава полицията не успя да разкрие извършителите. Надявам се този път да си свършат работата, за да може не само аз да съм спокоен, а и жителите на Бистрица. Това е едно от най-големите села в България", каза още Попов. Той допусна като напълно възможно извършителите на палежа да са същите, които го нападнаха с бухалки.

"Благодаря на Господ, че сме живи и здрави и на пожарникарите, които дойдоха възможно най-бързо", каза още кметът.

"Но входната врата - ти я запалваш, а вътре има 10 човека. Какво е това? Опит за какво е? Да сплашиш човека или направо да го ликвидираш?", попита съседка.

Жители на селото си спомнят и за предишни случаи на подобни прояви, съобщава Bulgaria ON AIR.

"То беше преди няколко години. Мисля, че беше някаква проява заради направена забележка от негова страна, но не съм най-наясно с този случай, но му спукаха гумите на колата. След това - това, което се случи в кметството", коментира друг съсед.