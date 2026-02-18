Терзиев поема финансите на столицата докато Клисурски е министър

Кметът на София временно поема задълженията на номинирания за министър на финансите Георги Клисурски в Столична община. Кметът подкрепи служебното правителство и му пожела успех.

“Да бъдеш част от служебно правителство или да оглавиш такова, никога не е въпрос на лична амбиция. Става дума за дълг към държавата. Затова подкрепям и напълно разбирам решението на Георги Клисурски да приеме да бъде Министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. Аз ще поема временно неговите задължения в Столична община”, написа във Фейсбук Терзиев.

За Клисурски столичният кмет каза само хубави думи - работят рамо до рамо в СО.

"Знам колко е взискателен към себе си, познавам неговия професионален стандарт и вниманието му към всяко евро от публичния ресурс. Познавам и способността му да отстоява решения, когато вярва, че са най-правилното нещо. Убеден съм, че Жоро ще бъде достойно попълнение в този екип като стабилен, компетентен и почтен министър в кабинета на Гюров", смята столичният кмет.

Терзиев е на мнение, макар и без мандат, служебното правителство има трудна и деликатна задача - да гарантира функционирането на държавата в отсъствието на редовно управление и да проведе честни и прозрачни избори.

“Хоризонтът е кратък, но отговорността е огромна. Пожелавам на Андрей, Жоро и целия екип успех, смелост и решителност. Страната ни има нужда от хора с характер, спокойствие и професионализъм”, написа Терзиев.