IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Пътят Варна-Добрич е изцяло затворен

Обявено е и бедствено положение за някои села от община Аксаково

18.02.2026 | 14:28 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пътят Варна – Добрич е изцяло затворен за движение до второ нареждане, съобщиха от МВР – Варна, с цел осигуряване безопасността на участниците в движението, предвид усложнената пътна обстановка в областта.

Призовават се гражданите да предприемат пътувания само при спешна необходимост поради усложнената пътна обстановка в областта и да използват алтернативни маршрути.

Екипи на „Пътна полиция“ са на терен и регулират движението.

Обявено е и бедствено положение за някои села от община Аксаково. В режима се въвежда за Долище, Генерал Кантарджиево, Климентово, Куманово, Осеново, Кичево и село Ботево, пише БНР. 

Мярката се налага във връзка с усложнената метеорологична обстановка, ураганен вятър, снеговалеж и снегонавяване, ниските температури и обледяване, настъпилите повреди по съоръжения на техническата инфраструктура и наводненията, причинени от обилните и продължителните валежи на територията на общината.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Варна добрич път
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem