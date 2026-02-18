Пътят Варна – Добрич е изцяло затворен за движение до второ нареждане, съобщиха от МВР – Варна, с цел осигуряване безопасността на участниците в движението, предвид усложнената пътна обстановка в областта.

Призовават се гражданите да предприемат пътувания само при спешна необходимост поради усложнената пътна обстановка в областта и да използват алтернативни маршрути.

Екипи на „Пътна полиция“ са на терен и регулират движението.

Обявено е и бедствено положение за някои села от община Аксаково. В режима се въвежда за Долище, Генерал Кантарджиево, Климентово, Куманово, Осеново, Кичево и село Ботево, пише БНР.

Мярката се налага във връзка с усложнената метеорологична обстановка, ураганен вятър, снеговалеж и снегонавяване, ниските температури и обледяване, настъпилите повреди по съоръжения на техническата инфраструктура и наводненията, причинени от обилните и продължителните валежи на територията на общината.