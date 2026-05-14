Николай Кокинов с оценка: ВСС е развял белия флаг

Бившият градски прокурор Николай Кокинов даде оценка на родното правосъдие - съдебната система все повече се отдалечава от правораздаването и попада под влиянието на политически и финансови интереси, а ВСС е загубил способността си да отстоява независимостта си.

Той е на мнение, че новото управляващо мнозинство крие риск от сериозни зависимости и кадрови решения, продиктувани от властови интереси.

"Много реформи преживях, не се чувствам реформиран. В момента Висшият съдебен съвет е развял белия флаг. Новите управляващи имат смазващо мнозинство и могат да правят каквото искат. Покрай партията на Радев има партии, които уж са с общи интереси, но всеки се опитва да бъде герой. Чуваме благородни идеи и колко прецизен би бил изборът на следващите членове на ВСС. Дано е така", коментира Кокинов в предаването "Денят ON AIR".

Според него самият факт, че приемаш да бъдеш избран от квота, е вид политическа зависимост.

"Членовете на ВСС се отдалечиха от правораздаването и се доближиха до кадруването и партийните квоти и интереси. Статутът на ВСС се промени. Когато човек правораздава и не се откъсва от колегите си и от работата си, той е по-полезен на системата", каза още бившият градски прокурор.

Скандалите в съдебната система

За производството срещу Емилия Русинова трябва да се установи дали има дисциплинарно нарушение и ВСС да се произнесе по начин, който да удовлетвори обществото, на мнение е Кокинов.

"Всички извън съдебната система смятат, че там има семейство. Всички вътре си мислят, че се опитват да ги скарат. Всяка система - дали съдебната, дали тази на МВР - винаги влизат хора, които имат различни интереси от общите. Интересите са големи, защото съдебната система разрешава спорове, които имат огромен финансов ефект. Всичко е до пари", обясни бившият прокурор пред Bulgaria ON AIR.

По думите му бизнесът иска бързо разрешаване на проблемите и понякога съдебната власт злоупотребява с това.

"Изкушението винаги ще бъде налице. Ще трябват филтри, които да позволяват да се филтрират подобни опасности. Политическата воля е нещо кратко и лавиращо. Особено сега с управляващото мнозинство винаги има рискове от залитания. За новата антикорупционна комисия става въпрос за пари и създателите си признават, че е за да спасят еврофондове", посочи още Кокинов.

Гледайте видеото с целия разговор.