Кайли Дженър не искала да е с Тимъти Шаламе на "Мет Гала" заради проклятие

Стана ясно защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе не присъстваха заедно на модния бал "Мет Гала". 28-годишната риалити звезда отиде на събитието, което беше в началото на май, сама и впечатли със своята секси визия.

А по това време 30-годишният актьор беше на баскетболен мач на "Никс".

Сега източник съобщава, че Кайли не е искала двамата да присъстват заедно на модния бал, заради "проклятието Мет Гала".

"Кайли и Тимъти нарочно избягваха да присъстват на "Мет Гала" заедно през тези последни няколко години, защото те не искаха да рискуват с цялото това нещо - проклятието на "Мет Гала". Специално Кайли беше много суеверна за това, след като ходи на "Мет Гала" с Травис през 2018 г. и 2019 г., преди те накрая да се разделят... Тя просто не искаше този тип лош късмет, прикрепен към тяхната връзка и не искаше да рискува", коментира източник на "Page Six".

А какво е проклятието на "Мет Гала"?

За него четете в teenproblem.net