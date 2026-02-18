IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тома Белев, Борислав Сандов и Владислав Панев на обща снимка с Калушев от 2023 г.

Еколозите празнували Трифон Зарезан

18.02.2026 | 16:37 ч. 38
Ивайло Калушев е празнувал Трифон Зарезан заедно с известни политици като Тома Белев, Борислав Сандов и Владислав Панев. 

На снимката, с която разполага "Еко Новини", ясно се виждат и тримата. Поводът е традиционното зарязване на лозята в село Любеново, в което участват представители на зелените НПО и ПП "Зелено движение". Събитието се организира от бившата депутатка от коалицията ПП–ДБ Албена Симеонова, която влиза в Народното събрание от квотата на "Зелено движение".

Най-отпред, клекнал, е Ивайло Калушев. Точно зад него вляво, с венеца, е определеният за "цар на лозето" Тома Белев. Вдясно от него е Борислав Сандов. На нея е и Владислав Панев.

Тази снимка от 2023 г. е поредното доказателство, че Сандов и Белев са били в изключително близък контакт с Ивайло Калушев. Още повече че той е най-отпред на снимката, което означава, че е част от близкия кръг на еколозите.

Тагове:

Трифон Зарезан Тома Белев Борислав Сандов Владислав Панев еколози Ивайло Калушев
