18,34% е ръстът на нови коли у нас през април, харесваме бензиновите

България е отчела ръст от 18,34 процента на регистрациите на нови автомобили през април спрямо същия месец на 2025 г., показват данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA). През четвъртия месец на годината у нас са регистрирани 4742 нови автомобила.

По-силен ръст сред европейските държави е отчетен единствено в Естония, където продажбите са нараснали с над 78 процента, Словения – с над 42 процента, и Великобритания – с над 24 процента.

Малко над 70 на сто от новорегистрираните през април коли в България са с бензинов двигател,

11,8 на сто са с дизелов, 9,6 на сто – електрически, 6 на сто – хибридни и малко под 2 процента – плъг-ин хибриди.

Продажбите на нови автомобили в Европа са се увеличили за трети пореден месец през април, подкрепени от засиленото търсене на електрически и хибридни модели. Регистрациите на нови автомобили на континента са нараснали със 7 процента до 1,15 милиона броя. Само в рамките на Европейския съюз ръстът е 5,1 процента до 972 314 автомобила.

Основните пазари, включително Германия и Великобритания, също отчитат увеличение на продажбите.

Доставките на електромобили в Европа са скочили с 38 процента.

През първите четири месеца на 2026 г. са регистрирани 746 899 нови електромобила, които заемат 19,7 на сто от пазара в ЕС. Три от четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно представляват 64 на сто от всички регистрации на електромобили, отбелязват силен ръст: Италия (+73,1 процента), Франция (+48,2 процента) и Германия (+41,3 процента). За сметка на това Белгия (+1,1 на сто) отбеляза само умерен ръст.

Силното търсене се разглежда като положителен сигнал за европейските автомобилостроители, които продължават да се сблъскват с излишен производствен капацитет, американски мита и отслабващи продажби в Китай, коментира Блумбърг.

Растежът при регистрациите на електромобили се подкрепя от навлизането на по-достъпни модели както от европейски производители като „Фолксваген“ (Volkswagen) и „Стелантис“ (Stellantis), така и от китайски компании, водени от Би Уай Ди (BYD).

В Германия, най-големия автомобилен пазар в Европа, продажбите на електромобили са нараснали с 41 процента от началото на годината след въвеждането на нови субсидии.

Според анализатори все още не е ясно доколко конфликтът в Близкия изток влияе върху решенията за покупка на автомобили в Европа,

въпреки че в Азия по-високите цени на горивата вече увеличават интереса към електромобилите. (БТА)