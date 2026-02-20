Народното събрание ще разгледа промени в Закона за марките и ще проведе първи парламентарен контрол на служебния кабинет.
Очаква се парламентът да одобри нови правила за географските указания с промените в Закона за марките и географските означения. За компетентен орган в България ще бъде определено Патентното ведомство, което ще бъде подпомагано от Постоянната междуведомствена комисия. Ще бъдат уредени националните етапи по регистрация, изменение на спецификации и заличаване на географски указания и дейностите по контрола, включително при електронната търговия.
Ще се въведат и санкции срещу нарушения и мерки за премахване на незаконно съдържание, свързано с фалшиви продукти. Предвижда се въвеждане на такси, съобразени с факта, че основните ползватели на системата са микро- и малки предприятия.
За по-ефективна борба с фалшивите стоки информацията за реклама, популяризирането и продажбата на продукти, нарушаващи правото върху регистрирани географски указания, ще се счита за незаконно съдържание и ще подлежи на премахване.
В рамките на първия парламентарен контрол на служебното правителство министър-председателят Андрей Гюров ще отговори на въпрос относно липсата на адекватна въздушна противопожарна готовност преди пожарния сезон.
Министърът на вътрешните работи Емил Дечев ще бъде изслушан по теми, свързани с мерките срещу купуването на гласове на предстоящите частични местни избори в Пазарджик, както и по въпроси с пътната безопасност и обществения ред. Министърът на външните работи Надежда Нейнски ще отговори на въпрос за готовността на България да осигури въздушен коридор за президента на Руската федерация Владимир Путин.