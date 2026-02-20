Стоил Цицелков: Подавам оставка, личността ми носи негативи на каузата ни

Ще депозирам своята оставка, за да може фокусът да е честността на предстоящите избори, съобщи вицепремиерът по честни избори в положилия клетва преди ден кабинет "Гюров" Стоил Цицелков.

Атаките срещу моя професионализъм са напълно безпочвени. Честните избори са основен приоритет на служебния кабинет. Опазването на вота е моя кауза номер едно, заяви Цицелков на брифинг в Министерски съвет.

Той отхвърли всички обвинения и изнесени в медиите информации, както и обвиненията, които ИТН прочетоха с декларация от парламентарната трибуна тази сутрин. Цицелков заяви, че ще съди всеки опетнил името му.

Изглежда, че в този момент моята личност по-скоро носи не носи позитиви за правителството, добави вицепремиерът и съобщи, че след разговор със служебния министър-председател Андрей Гюров още днес ще депозира своята оставка.

