Отличиха най-активните студенти в първото издание на SkillUp Arena в УЗФ

Петима студенти от Университета по застраховане и финанси получиха грамоти и награди за участието си в инициативата, която свързва образованието с реалната бизнес практика.

Най-активните студенти от Университета по застраховане и финанси, участвали в първото издание на SkillUp Arena, бяха отличени на финалното събитие на инициативата. Петима от участниците, преминали през трите етапа на формата, получиха грамоти и награди, насочени към подкрепа на тяхното професионално и личностно развитие.

Победител в първото издание на SkillUp Arena стана Мариела Любенова, студент в магистърска програма на УЗФ. Второто място спечели Давид Гьонер, студент в бакалавърска програма. За отлично представяне бяха отличени и бакалаврите Христо Димитров и Евгени Кръстанов. Жулиета Стефанова получи специална награда – участие в менторска програма на ПОК „Доверие“.

Освен отличията и наградите, част от най-добре представилите се участници се очаква да получат и реални предложения за стаж и работа от компаниите, включени в инициативата. Така SkillUp Arena се утвърждава не само като състезателен формат, а и като практическа възможност за професионален старт.

Инициативата се реализира за първи път от Pleggi, GoDual, Фондация на бизнеса за образованието и „Развий се“, в партньорство с УЗФ. Форматът стартира в средата на март и в продължение на два месеца даде възможност на студентите да преминат през три етапа – работа по казуси в дигитална среда, представяне на идеи пред жури и решаване на реални бизнес предизвикателства, създадени и оценени от действащи компании.

Основният фокус на SkillUp Arena беше върху развитието на ключови професионални и личностни умения – аналитично мислене, работа под напрежение, презентационни умения, адаптивност и способност за вземане на решения в ситуации, близки до реалната бизнес практика.

„Съвременната динамика на бизнеса поставя нови изисквания към образованието. То трябва не просто да предава знания, а да развива практически умения, критично мислене и способност за адаптация. Именно в този контекст се появява SkillUp Arena – формат, който създава среда за реално професионално развитие на студентите“, заяви Юлияна Георгиева, директор „Маркетинг и комуникация и Център за кариерно развитие“ към УЗФ.

SkillUp Arena се реализира с подкрепата на Банка ДСК, BDO, ПОД „Доверие“, Лев Инс, ActivTrades и Women in Banking and Finance, които споделят разбирането, че инвестицията в развитието на уменията и ранното откриване на таланти е ключова за бъдещето на бизнеса.

С финала на първото издание на SkillUp Arena УЗФ затвърждава своята роля на университет, който свързва академичното знание с реалната практика и създава възможности за успешна професионална реализация на своите студенти.