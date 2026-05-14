Какво ни разкрива езикът на тялото на Тръмп за отношението му към Си ВИДЕО

Доналд Тръмп отправи скрит код с пет докосвания по време на ръкостискането си със Си Дзинпин, разкри експерт по езика на тялото.

Президентът пристигна за пълно имперско посрещане в четвъртък, като кортежът му премина през площад Тянанмън, който беше изпълнен с войници и оръжеен тътен.

Експертът по езика на тялото Джуди Джеймс каза пред Daily Mail, че ръкостискането разкрива истинската динамика на властта, като Тръмп също се е издал в момента, в който е срещнал поглед със Си чрез така наречената "усмивка на жабата".

След това Тръмп е направил първия ход, казва Джеймс, въпреки че Си е бил домакинът.

"Тръмп подбуди ръкостискането, като хвърли собствената си ръка, с длан, наклонена нагоре, от няколко крачки разстояние. Този, който подбужда ръкостискането, получава ранно усещане за доминация, поради което обикновено първи подхожда домакинът", обяснява Джеймс.

🚨⚡️ HANDSHAKE WAR: Trump tried his signature move to seize control, but Xi stood like a fortress, forcing a desperate double-hand pivot. pic.twitter.com/CNxq82VA8n — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) May 14, 2026

Двамата си стискаха за ръце в продължение на цели десет секунди, като Тръмп отправи поредица от малки, умишлени потупвания по ръката на Си, които според Джеймс имат дипломатическа тежест.

"Когато ръцете им треперят, Тръмп потупва ръката на Си, първо два пъти, след това три пъти, като първото от третото потупване е продължително в движение, което предполага желание за заздравяване на връзката", обяснява експертът.

И все пак настроението, добавя тя, не е било нищо подобно на топлината, демонстрирана при посещението на Владимир Путин в Китай миналата година

"Тръмп използва силен, питащ зрителен контакт, докато си говореха... без шеговитата, оживена игривост, която видяхме по време на посещението на Путин", казва тя.

Това е първата среща лице в лице на Тръмп със Си, откакто войната с Иран избухна на 28 февруари, което доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Формалността се стопи, когато деца, развяващи знамена, поздравиха Тръмп, който се усмихна и ги аплодира.

"След това той започна да използва серия от одобрителни потупвания по ръката на Си, докато вървяха заедно, за да засили идеята за приятелство", отбелязва Джеймс.

В Голямата зала Си откри разговорите със зловещо препращане към така наречения капан на Тукидид - разказът на древногръцкия историк за Атина и Спарта, и опасността, когато една установена сила се чувства застрашена от изгряваща цивилизация.

"Светът е стигнал до нов кръстопът. Могат ли Китай и САЩ да преодолеят капана на Тукидид и да създадат нова парадигма?", попита Си Тръмп от другата страна на масата.

По време на двучасовата им среща на върха Си предупреди Тръмп, че ако Тайван бъде "зле третиран", САЩ и Китай "ще се сблъскат или дори ще влязат в конфликт, тласвайки цялата връзка в много опасна ситуация", съобщи държавният медиен канал CCTV.

Тръмп беше ентусиазиран преди началото на срещата на върха при закрити врати, хвалейки пищността на посрещането си като "чест, каквато малцина са виждали досега".

"Чест е да бъда с вас, чест е да бъда ваш приятел и отношенията между Китай и САЩ ще бъдат по-добри от всякога", каза той на Си.

Обстановката за тяхната грандиозна среща на върха разказваше собствена история, казва Джеймс.

"Залата за срещи беше огромна, но разположението на масите всъщност беше сравнително интимно според нормалните стандарти на китайското правителство, което предполага желание от страна на Си да се отдаде на по-директни и функционални дискусии лице в лице", обяснява тя.

Позата на Тръмп, след като седна, разкри бойното му лице, според Джеймс.

"Тръмп зае поза на отпуснат, но сериозен тежка категория алфа на масата, седнал прегърбен напред с ръце, скрити под масата", казва тя.

Визитата първоначално беше планирана за март, но беше отложена, когато избухна войната.