Кралицата на Дания Маргрете е хоспитализирана в Копенхаген

Датската кралица Маргрете, която абдикира през 2024 година, е приета в болница с болки в гърдите, съобщи Кралският двор на Дания. 86-годишната кралица е била приета в Ригшоспиталет, главната болница в Копенхаген, "този следобед поради ангина“, се казва в изявление, цитирано от AFP и Euronews.

Кралицата ще остане в болницата през уикенда за наблюдение и допълнителни прегледи, се казва още в изявлението.

"Нейно Величество е уморена, но в добро настроение", добавя Кралският двор.

Маргарете царува в скандинавската страна 52 години, преди да предаде трона на най-големия си син Фредерик през януари 2024 година.

Изключително популярна сред датчаните заради фината си модернизация на монархията, Маргрете се сблъсква с множество здравословни проблеми през последните години.

Тя отдавна се беше заклела, че никога няма да абдикира, но тежката операция на гърба през 2023 година доведе до промяна в решението ѝ.

Маргрете има и значителен интерес към изкуствата.

Като дизайнер тя спечели датска филмова награда за най-добър костюм през 2024 г. и преведе "Всички мъже са смъртни“ на Симон дьо Бовоар под псевдоним с покойния си съпруг, принц консорт Хенрик.

Тя е илюстрирала и няколко книги, включително "Властелинът на пръстените“ на Дж. Р. Р. Толкин.