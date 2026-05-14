Матурата по БЕЛ е следващата седмица, над 53 хил. ученици ще се явят на нея

Над 53 хиляди ученици са заявили желание за явяване на матура по български език и литература, съобщи Евгения Костадинова, експерт от Министерството на образованието и науката.

Първата задължителна матура по български език и литература на 20 май ще се проведе в 783 училища, в които ще бъдат разпределени 13 800 квестори. Всеки от зрелостниците ще получи до 19 май служебната си бележка за допускане до държавен зрелостен изпит, обясни на брифинг Костадинова.

Тя представи новите моменти, свързани със зрелостните изпити и добави, че тази година няма промяна във формата и в съдържанието на държавните зрелостни изпити.

“Единственото изменение е техническо и е за улеснение на зрелостниците и на цялостния процес по провеждането на матурите. На предстоящата сесия идентификационната бланка с техните лични данни ще е неизменно свързана с първия лист за отговори и няма нужда да я отделят и слагат допълнително в малко пликче, което после заедно с изпитната си работа да поставят в големия плик. Същата процедура ще се приложи и за националното външно оценяване след 7. клас”, каза още експертът от МОН.

“Освен че тази мярка решава проблемите с разменени или забравени пликчета и успокоява зрелостниците, които ще имат по-малко неща, за които да се тревожат по време на изпита, тя пести средства и скъсява процеса на оценяване, защото отварянето и сканирането на малките пликчета отнема време“, обясни Костадинова.

Решението е взето миналата година. В началото на 2026 г. директорите на училища чрез РУО са информирани и системата е напълно подготвена, защото тази процедура се прилага от няколко години за националното външно оценяване в 4. и в 10. клас. Взети са всички организационни мерки, така че учениците да бъдат максимално облекчени, което ще намали стреса и възможностите за технически грешки. На държавните зрелостни изпити, както и досега, ще се използва химикал, който пише с черен цвят.

Промяната не носи никакъв риск от нарушаване на анонимността на изпитните работи, защото в процеса на сканирането при оценителите отива само листът за отговори и когато работата е оценена се извършва идентификацията чрез единния баркод.

Втората матура е на 22 май

Вторият задължителен ДЗИ по профилиращ предмет на 22 май ще се проведе в 1434 училища, а държавният изпит за придобиване на професионална квалификация - в 617. Ангажирани с държавните зрелостни изпити са общо над 23 700 квестори. За втори ДЗИ по профилиращ предмет заявленията са над 24 000, а за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация – над 28 000. По отношение на втората задължителна матура по профилиращ предмет се запазва тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират английски език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000.

“Тези данни само показват огромния мащаб, човешкия ресурс, който стои зад провеждането на държавните зрелостни изпити“, каза Костадинова.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега ще могат да се коригират само технически грешки.

“Всякакво съмнение, че някой не е доволен от оценката, защото някой неправилно го е оценил, може да бъде отхвърлено“, каза Костадинова.

Остава и възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на ДЗИ при желание от страна на зрелостника. / БТА