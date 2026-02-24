ПП-ДБ ще подкрепи ветото на Йотова върху промените в ИК

“Ще подкрепим ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, тоест ще гласуваме срещу законопроекта, както направихме и на първо четене и на второ четене”, каза депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов преди началото на правната комисия в НС.

Очаква се по време на заседанието на комисията да бъде обсъдено ветото на държания глава върху промените в Изборния кодекс, с които се налага ограничение на броя секции в страни извън ЕС.

“Не може да се ограничат правата на българските граждани в чужбина”, каза Божанов и не даде повече подробности.