Новини

ПП-ДБ ще подкрепи ветото на Йотова върху промените в ИК

Божанов: Не може да се ограничават правата на гражданите в чужбина

24.02.2026 | 13:00 ч. 11
БГНЕС

“Ще подкрепим ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, тоест ще гласуваме срещу законопроекта, както направихме и на първо четене и на второ четене”, каза депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов преди началото на правната комисия в НС.

Очаква се по време на заседанието на комисията да бъде обсъдено ветото на държания глава върху промените в Изборния кодекс, с които се налага ограничение на броя секции в страни извън ЕС.

“Не може да се ограничат правата на българските граждани в чужбина”, каза Божанов и не даде повече подробности.

ПП-ДБ Изборен кодекс Изброи 2026 гласуване в чужбина Божидар Божанов вето Илияна Йотова
