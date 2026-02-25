IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Започна изграждането на ново общинско училище в кв. “Студентски”

Бъдещото училище ще осигури места над 570 ученици

25.02.2026 | 18:37 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Официално започна строителството на ново основно училище в квартал “Студентски град“. Първата копка беше направена днес на кръстовището на улица “Д-р Йордан Йосифов“ и улица “Проф. Христо Данов“, като в събитието участва и главният секретар на Министерството на образованието и науката (МОН) Любомир Йосифов, съобщи пресцентърът на ведомството.

МОН участва - както с предоставянето на терена, така и с осигурено финансиране в размер на над 3,8 милиона евро по държавната програма за строеж и разширяване на ясли, детски градини и училища. Останалите средства се предоставят от Столичната община.

Бъдещото общинско училище ще осигури места за над 570 ученици, които ще бъдат разпределени в 24 паралелки. С реализацията на проекта държавата и общината отговорят на дългогодишната нужда на един от най-бързо развиващите се столични райони да има ново училище.

Кметът Васил Терзиев каза, че инициативата е резултат от съвместните усилия и доброто партньорство между местната власт и държавните институции. 

Кметът на район “Студентски“ Петко Горанов отбеляза, че проектът е преминал през редица затруднения, но днес вече е в етап на реализация и няма по-важна инвестиция от тази в образованието, в което децата учат, спортуват и се развиват.

Новата сграда ще разполага с просторен учебен корпус и с обширен двор със спортни пространства. Освен учебни зали, са предвидени футболно игрище, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол, писта за бягане, фитнес на открито, зони за тенис на маса и кътове за отдих. Най-малко 20 процента от терена ще бъдат озеленени.

 

МОН Студетски град СО Васил Терзиев ново училище
