Валентин Радев: Да не се бърза с изводите за "Петрохан"

Бившият вътрешен министър Валентин Радев коментира освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков от президента Илияна Йотова и изслушванията на висок тон в парламента и заяви, че не е очаквал такива нападки към професионалното ръководство.

"Това са тримата души начело на Министерството на вътрешните работи. Това е главният секретар. Без значение кой е той и какво говорят за него и че го освободиха даже. Това са и другите двама участници в разследването за Петрохан. И това поведение към тях... Трябва да знаят политиците, моите колеги, защото аз съм бил там, че това говорене срещу тях, и срещу министъра включително - той отиде там преди два дни буквално, днес му е трети ден, всичко това рефлектира надолу. Всички го чуват. Това е отношение към полицая. Това не е отношение само към главния секретар", каза Радев пред Bulgaria ON AIR.

Той изрази недоумение защо изобщо се стига до подобни изслушвания в пленарна зала. По негово убеждение професионалните ръководители на структури като МВР, ДАНС или отбраната не бива да бъдат въвличани в политически сблъсъци.

"Винаги съм бил против да се викат професионалните ръководства. Без значение дали са на МВР, дали са на ДАНС, дали са на отбраната, в парламентарната зала. Нали има политическо ръководство? Това е политика тук. Говоря в парламента – всички са политици. Викате министъра. Заместници има. Питайте ги тях. Защо изкарвате отпред професионалистите?", попита Радев.

Радев отправи и критики към настоящия вътрешен министър Емил Дечев заради внушенията за необективно разследване по случая "Петрохан", което подкопавало доверието в институциите.

"Трябва да се научим да вярваме на институциите си. Нямаме други криминалисти. Няма да дойдат следващи полицаи тук. Ние си имаме", подчерта Радев.

Той призова да не се бърза с изводите. Според него обаче обществото трябва да прояви търпение и да не изисква пълна информация преди приключване на процесуалните действия.

