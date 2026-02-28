„Ботев” Враца завърши наравно с „Берое”

"Ботев" Враца завърши наравно 0:0 с "Берое" в първи мач от съботната програма от 23-ия кръг в Първа лига.

В седмата минута Антоан Стоянов стреля към посока вратата на гостите, но Жауме Валенс се справи лесно със ситуацията. Точно 11 минути след това Радослав Цонев финтира защитата на гостите, но би неточно.

Врачани продължиха да имат превъзходство при владеенето на топката, но не успяха да създадат сериозни опасности към наказателното поле на Берое. В 38-ата минута Цонев имаше претенции за дузпа, които не бяха уважени от съдиите, пише gol.bg.

Осем минути след почивката Йесид Валбуена шутира от дистанция, но стражът Марин Орлинов успя да хване топката.

В 65-ата минута Цонев успя да изведе Мартин Смоленски на изгодна позиция, но защитата на Ботев Враца предотврати опасността.

Десет минути преди края на редовното време влезлият от пейката Мичи Нтело подаде за Хосе Гайегос в ъгъла на вратарското поле, но испанецът не успя да отправи удар към вратата.

Във втората минута на добавеното време Марин Орлинов се намеси решаващо при опасен изстрел на Нене.

Ботев Враца направи трето поредни нулево равенство и е с 28 точки на девета позиция. Старозагорци за втори последователен път завършват 0:0 и имат 19 пункта на 13-то място.