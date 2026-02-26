Влак прегази легнал на релсите в Пловдив

Мъж е загинал, след като е бил прегазен от влак в Пловдив, съобщиха от Български държавни железници. Сигналът за инцидента е подаден в 06:10 часа, съобщиха от МВР.

По предварителни данни човекът вече е бил легнал на жп линиите между кварталите "Смирненски" и "Прослав".

Местопроизшествието е запазено от екип на 2 РУ, огледът се извършва от служители на сектор Разследване на престъпления по транспорта. Предприети са действия за установяване самоличността на жертвата, съобщиха от ОД на МВР в Пловдив.

Заради произшествието движението на влаковете по направлението Пловдив - София временно беше ограничено. Бързият влак за София, който по разписание трябваше да пристигне в столицата в 9:00 ч., закъсня, след като престоя на гарата в квартал "Прослав". Засегнати са и други композиции в участъка, като пътниците са били уведомявани поетапно за промените в графика, съобщиха от БДЖ.

По случая е образувано досъдебно производство.