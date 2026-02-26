IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Влак прегази легнал на релсите в Пловдив

Движението е ограничено, пътниците са уведомени за промяна в графика

26.02.2026 | 10:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж е загинал, след като е бил прегазен от влак в Пловдив, съобщиха от Български държавни железници. Сигналът за инцидента е подаден в 06:10 часа, съобщиха от МВР.

По предварителни данни човекът вече е бил легнал на жп линиите между кварталите "Смирненски" и "Прослав".

Местопроизшествието е запазено от екип на 2 РУ, огледът се извършва от служители на сектор Разследване на престъпления по транспорта. Предприети са действия за установяване самоличността на жертвата, съобщиха от ОД на МВР в Пловдив.

Свързани статии

Заради произшествието движението на влаковете по направлението Пловдив - София временно беше ограничено. Бързият влак за София, който по разписание трябваше да пристигне в столицата в 9:00 ч., закъсня, след като престоя на гарата в квартал "Прослав". Засегнати са и други композиции в участъка, като пътниците са били уведомявани поетапно за промените в графика, съобщиха от БДЖ.

По случая е образувано досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

влак прегази мъж Пловдив
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem