Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев напуска министерството. Това обяви самият той в социалните мрежи и обяви причините за решението си.

"Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието.

30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите.

Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.

Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ".

Кой е Георги Кандев?

Кандев извървява цялата професионална стълбица в МВР от най-ниските изпълнителски нива. Постъпва в системата през 1999 г. в Главна дирекция „Национална полиция“. През годините ръководи сектор „Трафик на хора“ в ГДБОП, а през юни 2021 г. е назначен от Бойко Рашков за директор на ОДМВР – Благоевград. На този пост остава до средата на 2023 г., когато след смяна на политическата власт е преназначен в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи.

Влиза под прожекторите в кабинета на Андрей Гюров

Истинският публичен и политически фокус се насочва към Георги Кандев в началото на 2026 г. На 27 февруари 2026 г. той поема поста на временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР в служебното правителство на Андрей Гюров, наследявайки позицията от Мирослав Рашков.

Най-тежка задача пред Кандев в този кабинет е организирането и гарантирането на сигурността на предсрочните парламентарни избори, проведени на 19 април 2026 г. Под негово ръководство МВР започна мащабна офанзива срещу търговията с гласове и определено обърна нагласата към МВР с неутрализирането на схеми за контролиран вот и задържани милиони евро.