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Мирчев за оставката на Кандев: Тежък знак за начина на управление

Очевидно не е имал реална свобода да действа, разсъждава депутатът

08.06.2026 | 14:16 ч. Обновена: 08.06.2026 | 14:16 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев коментира оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев.

“Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление. Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости”, коментира Мирчев във Фейсбук.

"Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление", добави съпредседателят на “Да, България”.

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Според Мирчев случаят с Кандев не е кадрови епизод, а предупреждение, че “МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол”. 

“А последиците от това ще бъдат сериозни - за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата”, на мнение е Мирчев.

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Тагове:

Ивайло Мирчев Георги Кандев главсек мвр оставка
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