Конституционалист: Функциите на Сарафов не могат да бъдат упражнявани неограничено

Фактът, че тече заседание на Висшия съдебен съвет, означава, че има кворум и може да взима решения. Ключовият въпрос е дали пленумът на ВСС ще каже, че е компетентен по този въпрос и ако трябва да има смяна, ще стане с 13 гласа. След промяната в Закона за съдебната власт се случиха разнобои в съдебната система.

Това заяви конституционалистът доц. Христо Орманджиев в "България сутрин", коментирайки заседанието на ВСС в опит да бъде заменен и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Действията на правосъдния министър

По думите на госта правосъдният министър е направил възможното до момента - свикал е Пленума на ВСС и е поставил въпроса за и. ф. главен прокурор.

"Андрей Янкулов може да предложи име, но е важно какво ще каже Пленумът на ВСС. Не може да се случи веднага да има нов главен прокурор. Трябва да има предложение за него. Такова може да бъде направено и от правосъдния министър. Автоматичното премахване няма да се случи, тъй като трябва да има надлежно предложение до Пленума", допълни той за Bulgaria ON AIR.

"Народното събрание само постави срок, в който трябва да избере нов състав на ВСС и той изтече преди повече от 6 месеца. Не е нормално да са записани мандати в Конституцията и да не се спазват", обясни гостът.

Според него генералното решение на въпроса е структурирането на нов ВСС.

"Функциите на Сарафов не могат да бъдат упражнявани неограничено във времето. Ако сега имаме главен прокурор, мандатът му ще продължи 6 месеца до избирането на нов", изтъкна Орманджиев.