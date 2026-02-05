Конституционният съд ще обсъди казуса "Сарафов"

По искане на състав на Варненския апелативен съд Конституционният съд ще обсъжда противоречи ли на Основния закон шестмесечният максимален срок за заемане поста "изпълняващ функциите" главен прокурор и председатели на Върховния касационен и Върховния административен съд, съобщава БНР.

От 12-те присъствали на заседанието конституционни съдии "за" гледането на делото по същество са били 9.

С "особено мнение" са били Надежда Джелепова - от квотата на върховните съдии и избраните от Народното събрание Десислава Атанасова и Орлин Колев.