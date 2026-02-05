IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Конституционният съд ще обсъди казуса "Сарафов"

9 от конституционните съдии са "за" гледане на делото

05.02.2026 | 15:42 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

По искане на състав на Варненския апелативен съд Конституционният съд ще обсъжда противоречи ли на Основния закон шестмесечният максимален срок за заемане поста "изпълняващ функциите" главен прокурор и председатели на Върховния касационен и Върховния административен съд, съобщава БНР.

От 12-те присъствали на заседанието конституционни съдии "за" гледането на делото по същество са били 9.

Свързани статии

С "особено мнение" са били Надежда Джелепова - от квотата на върховните съдии и избраните от Народното събрание Десислава Атанасова и Орлин Колев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Борислав Сарафов главен прокурор ВСС КС дело конституционни съдии
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem