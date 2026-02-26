Жан Павлов за премеждията в Канада и връщането в България

Миналата седмица в рубриката "Завърналите се" ви разказахме историята на инженера Жан Павлов, който дръзва да напусне България в зората на прехода от комунизъм към демокрация.

Преминал през множество препятствия, мъжът се озовава в Канада, където след два отказа от имиграционните служби страхът от депортация става реален.

Мотивиран той дори успява да доведе семейството си и да заживеят легално. За намирането на работа в години на глобална криза и рецесия, за изборите на един баща и за завръщането у дома след изживяната мечта "Канада" - разказа авторът Петя Кертикова.

"Започнах да се чудя какво да направя, за да остана в Канада и да взема семейството си. В крайна сметка успях. Задължително в имиграционната служба трябва преводач, който да говори и на български, и на английски. Трябваше да дойдат вече жена ми и дъщеря ми, оказа се, че преводачът отсъства. По моста на Ниагара видях едно такси, спря пред канадска територия и слязоха жена ми и дъщеря ми", разказа Жан.

По изключение му позволяват да бъде преводач за семейството си. Заради заповедта за депортация се налага семейството да напусне Канада и да влезе вече легално.

"В един момент ни качиха на 6-местно самолетче, удариха ни печати, че сме във френска територия и ни върнаха. Започнах като чистач, който подрежда огромни парчета дърва в цех. Казаха ми да вляза и да работя с компютър на програма", спомня си той.

Жан губи работата си и семейството заминава за Торонто.

"Апартаментът беше гол, освен кухненските неща. Интензивно търсех работа и беше трудно. Доста време отне - може би към 9-10 месеца търсене на работа", посочи мъжът.

След 6 мъчни години в чужбина семейството решава да се завърне в България.

"В България беше пълен хаос. Купихме голям апартамент и отворих бизнес с наливен алкохол. С това започнахме да движим нещата. Не ми беше лесно, пет пъти бях уволнен", сподели още Жан.

Павлов пише и книга, която побира всички негови преживявания.